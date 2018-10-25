Убийца в керченском колледже действовал один, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Владислав Росляков, убивший 20 человек в Керченском политехническом колледже, действовал один, слухи о нескольких злоумышленниках не соответствуют действительности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Это не внешняя угроза, не террористический акт, совершенный группой лиц, убийца на объекте действовал исключительно один. Я говорю абсолютную правду… Сообщников на месте не было, консультировать, возможно, кто-то и консультировал из числа близких родственников. Не хочу наговаривать, следствие даст оценку", — сказал в эфире канала "Крым-24" Аксенов.

Он добавил, что все слухи, распространяемые в соцсетях о нескольких злоумышленниках, неправдивы, многие из них запускались намеренно, в том числе "с территории сопредельного государства".

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, убив 20 и ранив еще несколько десятков людей. После массового убийства Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. По факту произошедшего сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", но позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.