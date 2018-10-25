В Мурманске проверяют сообщение об избиении школьника

МУРМАНСК, 25 окт – РИА Новости. Следователи в Мурманской области проводят доследственную проверку по появившейся в СМИ информации о том, что два школьника избили второклассника, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что группа школьников якобы избила второклассника, возвращавшегося домой. По данным соцсетей, мальчик получил травмы, в том числе, повреждение переносицы.

Следователи начали проверку по факту "противоправных действий двух школьников в отношении своего сверстника". Как отметили в ведомстве, в настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, устанавливаются личности всех участников происшествия.

"Следствием также будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью одного из учащихся. В рамках процессуальной проверки следователями будет изучена обстановка в семьях всех участников происшествия, кроме того, следователи выяснят, проводился ли с ними достаточный объем психологической и педагогической работы в образовательных учреждениях, где они обучались", — говорится в сообщении. После завершения комплекса проверочных мероприятий следователь должен дать правовую оценку произошедшему.

Это уже третий случай с начала учебного года, когда дети становятся жертвами жестокости сверстников. В сентябре группа подростков избила мальчика-инвалида. Также от рук подростков пострадала 12-летняя девочка.