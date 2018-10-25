Пассажиров задерживающихся на Кубани поездов разместят в гостиницах

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. 25 октября 2018

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. 25 октября 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости. Пассажиров поездов, задерживающихся или отложенных из-за непогоды в Краснодарском крае, разместят в гостиницах и обеспечат питанием, сообщает администрация края.

По данным властей, в настоящее время с пассажирами работают сотрудники краевого министерства транспорта, начальник и сотрудники вокзала. "Помощь будет оказана всем, у кого задержаны или отложены рейсы. Людям предоставят проживание и обеспечат питанием", — говорится в сообщении.

В частности, пассажиров поезда, следовавшего в Санкт-Петербург, уже разместили в номерном фонде компании "Центр "Омега" до восстановления железнодорожного сообщения. Более 300 человек, снятых с рейса, были отправлены в отель на автобусах.

По данным экстренных служб региона на 17.00 мск четверга, в Туапсинском районе задержано движение 25 пассажирских поездов. Десять из них со стороны Туапсе, еще 15 — со стороны Сочи. Всего в поездах находились свыше 6 тысяч пассажиров.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, там был введен режим ЧС. Население частично эвакуировано, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.