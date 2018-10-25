Суд отправил директора завода "Авангард" под домашний арест

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Суд отправил под домашний арест директора завода "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, где ранее произошел взрыв и погибли люди, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Ленинградской области.

Взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику, в Гатчинском районе Ленинградской области произошел в минувшую пятницу. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что пострадали 10 взрослых и один ребенок. Сообщалось о пяти погибших. По уголовному делу о взрыве на заводе было предъявлено обвинение главному инженеру предприятия, который допустил к работам в цехе пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков. Он отправлен под домашний арест, сообщало следствие. По мнению следствия, данное нарушение стало возможным в связи с ненадлежащим контролем за организацией рабочего процесса со стороны директора завода.

"Сегодня в Гатчинском городском суде рассматривалось ходатайство следствия об избрании директору завода "Аванград" меры пресечения в виде домашнего ареста. Ранее ему было предъявлено соответствующее обвинение. Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение директору завода "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, после взрыва на котором погибли пять человек.