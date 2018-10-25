На АЗС Сочи в очередях за бензином выстроились десятки машин

СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. Десятки машин выстроились в очередях за бензином на АЗС в Сочи, где из-за ливневых дождей объявили режим ЧС, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее сообщалось, что в связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, там введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Для контроля хода ликвидации последствий циклона на Кубань вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.

Уже днем десятки машин выстроились на заправочных станциях Сочи. По словам сотрудника одной из сочинских заправок Владимира, массово приезжать к ним водители стали почти самого утра.

"Заправляются под завязку, ограничений по литрам у нас пока нет. Да и цены пока примерно такие же, как были. Бензин 92-й стоит 43,48 рубля, а 95-й — 47,40 рубля. Едут, много, от очередей никуда не деться. Но мне кажется, это продлится пару дней, обычно через столько ажиотаж спадает", — сообщил РИА Новости мужчина.

Очереди из машин образовались на заправках на улицах Транспортной, Титова, Виноградной, Раздольной, Конституции. В центре города вереницы автомобилей создавали пробки, на отдалённых участках города ситуация была попроще.

Как рассказал РИА Новости автовладелец Роман, заправляться он поехал не из-за общей паники, а потому что закончился бензин. "Мне повезло, очередь была небольшая, я был 20-й. В других, говорят, по 50-60 машин стояло. Я залил полный бак, только нужного мне 92-го бензина не было, закончился быстро, пришлось другой брать", — рассказал он.

Как заявили городские власти, имеющихся в Сочи запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения.