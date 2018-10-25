В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за ливней

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Краснодарском крае из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение губернатора края Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте краевой администрации.
"Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 25 октября 2018 года", — сообщается в тексте документа.
Согласно постановлению, в границы зоны чрезвычайной ситуации вошли Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.
Из-за ливней свои дома были вынуждены покинуть 460 жителей, подтоплены свыше тысячи строений. В регионе заблокировано железнодорожное сообщение, задержаны 25 поездов. Два человека стали жертвами стихии.
Помимо этого разрушен двадцатиметровый участок трассы А-147 Джубга-Сочи. Движение по ней приостановлено.
Оперативные службы региона перевели на усиленный режим работы. Специалисты проводят подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.
Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС Евгением Зиничевым.
Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.