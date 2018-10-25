На Кубани из-за непогоды задержали движение 25 пассажирских поездов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Движение 25 пассажирских поездов задержано в Туапсинском районе Краснодарского края после проливных дождей и схода селей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"По состоянию на 17.00 мск четверга, задержано 25 пассажирских поездов",- сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 10 пассажирских поездов задерживаются со стороны Туапсе, еще 15 – со стороны Сочи. Всего в поездах находились свыше 6 тысяч пассажиров.

По словам собеседника агентства, произошло подтопление железнодорожных путей на двух участках перегонов и четырех железнодорожных станций.

"На станциях организовано дежурство врачей, психологов и представителей администрации. Питание пассажиров обеспечивают сотрудники АО "Федеральная пассажирская компания", — отметил собеседник агентства.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.