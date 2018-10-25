Путин обсудил проблемы ликвидации последствий наводнения на Кубани

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. 25 октября 2018

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. 25 октября 2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ проблемы ликвидации последствий проливных дождей и паводка в Краснодарском крае, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ходе совещания затрагивалась ситуация в Краснодарском крае на Черноморском побережье, спровоцированная сильнейшими осадками и паводками", — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что речь также шла текущих вопросах социально-экономического развития России.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.