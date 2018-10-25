В Подмосковье в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Подмосковье вблизи Щелково, трое человек госпитализированы с легкими травмами, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что один человек погиб, еще трое пострадали после аварии с участием машины скорой помощи. ДТП скорой и "Хендай" произошло возле дома №11 на улице Марченко в поселке Свердловский. Обстоятельства ДТП выясняются.

"В результате ДТП в Подмосковье с участием машины скорой помощи на месте погибла одна женщина. Трое сотрудников скорой помощи с травмами легкой степени тяжести госпитализированы в Щелковскую районную больницу №2", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается также, что пациент, который в момент аварии находился в машине скорой помощи, не пострадал, его также доставили в Щелковскую РБ №2.