Под Саратовом водитель получил два года за нападение на полицейского

САРАТОВ, 25 окт — РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил к году восьми месяцам лишения свободы 32-летнего местного жителя по обвинению применении насилия к полицейскому, который пытался не допустить его пьяным за руль автомобиля, сообщил в четверг СК РФ в WhatsApp.

"Буйного водителя приговорили к одному году восьми месяцам колонии строгого режима… Участковый, прибывший по вызову жителей, пытался не допустить пьяного водителя за руль, а затем после недолгой погони заблокировал автомашину нарушителя. Однако мужчина набросился на полицейского и даже попытался угнать служебный автомобиль, после чего был задержан", — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном на Youtube-канале ведомства, запечатлено, как участковый у многоквартирного дома подходит к легковому автомобилю, представляется и просит водителя предъявить документы, в ответ водитель с использованием мата кричит: "Кто ты такой?".

Затем водитель объезжает полицейский автомобиль и пытается уехать, участковый начинает погоню на машине. Когда преследуемый автомобиль оказался заблокирован, полицейский вышел с пистолетом в руках, но водителя это не остановило. Он выскочил из машины со словами "я тебе сейчас ноги сломаю", после этого он накинулся на полицейского, а затем прыгнул за руль служебной машины и попробовал ее завести. На этом моменте видео прервалось.

Как уточняет региональное СУСК, инцидент произошел вечером 11 сентября в поселке Красный Текстильщик Саратовского района Саратовской области. Суд признал Алексея Подгускова виновным по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". "В ходе предварительного расследования и в суде Подгусков полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии", — говорится в сообщении.