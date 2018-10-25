Жительница Югры ранила бывшего мужа ножом и сделала с ним селфи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 окт — РИА Новости. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа в ходе пьяной ссоры ранила бывшего мужа ножом, после чего сделала фотографию на фоне окровавленного тела и разослала знакомым, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Инцидент, по информации ведомства, произошел в Сургуте в ночь на четверг, после чего фотографии, на которых женщина позирует на фоне окровавленного мужчины, появились в сети. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 114 УК РФ, связанной с превышением пределов необходимой самообороны, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

"Мужчина выжил, находится в медучреждении. Весь этот конфликт произошел по причине алкогольного опьянения потерпевшего и подозреваемой. Ранее она в поле зрения сотрудников органов внутренних дел не попадала, к административной или уголовной ответственности не привлекалась", — рассказали в управлении МВД.

В свою очередь пострадавший, напротив, состоял на учете из-за злоупотребления алкоголем и неоднократно привлекался к административной ответственности, пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что женщина находится под подпиской о невыезде, такая мера связана с тем, что она воспитывает маленького ребенка.

"Фотографии, насколько мы выяснили в ходе предварительной проверки, она действительно сделала сама и разослала своим знакомым, откуда уже они в сети появились… Наверное, кто-то из знакомых (опубликовал фото – ред.)", — добавил представитель УМВД.