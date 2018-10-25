Около 350 человек ищут пропавшего под Курском восьмилетнего школьника

ВОРОНЕЖ, 25 окт — РИА Новости. Поисками пропавшего во вторник по дороге из школы восьмилетнего мальчика в Курской области занимаются около 350 человек, сообщает в четверг главное управление МЧС по региону.

Восьмилетний мальчик пропал в городе Железногорск 23 октября. По данным следствия, ребенок вышел из школы, зашел с одноклассником в магазин, они купили сухарики и печенье, съели их и разошлись. Ни домой, ни к бабушке мальчик не пришел. СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, днем в среду поисками школьника занимались около 270 человек.

"В Курской области продолжаются поиски несовершеннолетнего 2010 года рождения… К поискам ребенка подключена группировка сил и средств общей численностью порядка 350 человек и 16 единиц техники. В мероприятиях участвуют сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели, пожарные, добровольцы", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону, помощь поисковикам, многие из которых приехали из других областей, оказывает буквально весь Железногорск. Люди приносят еду, вещи, необходимое для поисковых мероприятий оборудование, предоставляют транспорт.