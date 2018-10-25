Жители Туапсе жалуются на подорожание питьевой воды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости. Жители Туапсе обсуждают в одном из городских пабликов в социальной сети "ВКонтакте" цены на воду, которая, по их данным, подорожала после начала проблем с водоснабжением из-за непогоды.

В городе в результате ливней произошло повреждение магистрального водопровода на участке от Мессажая до моста на улице Сочинской. Также произошло подтопление насосной станции на НПЗ, из-за чего временно прекращена подача воды в микрорайоны Грознефть и Звездный. Работают аварийные бригады.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об открытии горячей линии по вопросам подвоза питьевой воды в пострадавшие от затопления территории. В Туапсе питьевую воду уже доставляют по 48 адресам. Пострадавшим в других территориях подвоз воды организуется по заявкам.

"На людском горе спекулируют… как будто вода резко в золото превратилась", — написал один из пользователей соцсети.

Еще один прикрепил к посту фото с чеком покупки питьевой воды. "Прям при людях начали поднимать цены на питьевую воду. За 1,5 литра, которая стоила вчера 25 руб, сегодня 54 уже. Это просто позорище", — пишет он.

При этом другой пользователь отмечает, что эта вода всегда столько стоила, просто в наличии осталась только дорогая.

В Туапсинском и Апшеронском районах из-за подтоплений введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Администрация региона сообщала, что острой проблемы с продовольственным обеспечением в пострадавших от стихии районах нет. Краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя отмечал, что следит за ситуацией по искусственному завышению цен на товары.