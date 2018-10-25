Обвиняемой в убийстве детей нижегородке продлили заключение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. Двадцатисемилетней жительнице Нижнего Новгорода, обвиняемой в жестоком убийстве своих малолетних детей, продлили срок заключения под стражей до 25 декабря, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, утром 25 апреля женщина в Нижнем Новгороде на заднем сиденье автомобиля руками задушила четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына. В тот же день она попыталась избавиться от тел погибших детей — вывезла их в лес за пределы города, облила жидкостью для розжига и подожгла. Затем, испугавшись, что ее могут увидеть охотники, она сбила огонь водой, вновь положила тела детей в машину и приехала в Нижний Новгород. На следующий день она отвезла погибших детей в Семеновский район, где в заброшенном строении подожгла тела и скрылась с места происшествия.

"Молодая женщина сначала признала свою вину, однако потом стала настаивать на своей непричастности к смерти детей. Она заключена под стражу. В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя СК о продлении срока содержания обвиняемой под стражей до 25 декабря. Таким образом она проведет под стражей 8 месяцев", — рассказали в региональном СУСК.

Ранее СК сообщал, что признавшаяся в убийстве двух малолетних детей жительница Нижнего Новгорода заявила, что сделала это, потому что не могла обеспечить им достойную жизнь. Женщине была назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Собеседник агентства рассказал, что по делу проведено несколько криминалистических и судебных экспертиз и сейчас следователи близки к окончанию предварительного расследования.