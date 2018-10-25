На Кубани прокомментировали ситуацию с продуктами в пострадавших районах

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Острой проблемы с продовольственным обеспечением в пострадавших от стихии районах Краснодарского края нет, сообщает администрация региона.

"Ситуация под контролем. На данный момент острой проблемы с обеспечением продовольствия в крае нет. Объекты торговли работают в штатном режиме во всех пострадавших районах", — заявил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринной, которого цитирует пресс-служба администрации края.

"В Сочи до восстановления транспортного сообщения запасов продуктов и товаров первой необходимости и другой жизненно важной продукции, по подсчетам администрации города, в среднем хватит на 5-14 дней в зависимости от срока хранения товара. В Апшеронском районе и Туапсе в магазинах, торговых комплексах запасов продукции приблизительно хватит на 5 дней", — сообщает пресс-служба администрации.

Кроме того, сообщается о начале отправки из Краснодара воды и продовольственных наборов, в которых находятся тушенка, гречка, лапша, сгущенное молоко, чай, сахар, другие продукты, а также предметы личной гигиены.

"В случае необходимости мы оперативно отвечаем на запросы городов и районов. Поэтому причин для паники и волнения – нет. Также мы следим за ситуацией по искусственному завышению цен на товары", – отметил Куринной.

Ранее сообщалось об организации подвоза в пострадавшие от стихии территории питьевой воды.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Сейчас в Туапсинском районе осуществляются подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидаций последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, неблагоприятная погода сохранится в Краснодарском крае до конца суток 25 октября.