Мобильные группы оценивают ущерб от стихии в Туапсе

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Десять мобильных групп приступили в Туапсе к оценке ущерба, нанесенного затоплением, произошедшим в результате обильных дождей, сообщает администрация Краснодарского края.

"Сотрудники администрации муниципалитета вышли по адресам, наиболее пострадавшим от разгула стихии. Десять мобильных групп проверят жилые помещения. Так, в частности комиссии проверят дома на улицах Деповской, Московской и Новицкого. Они составят акты обследования для дальнейшей оценки ущерба", — говорится в сообщении.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Сейчас в Туапсинском районе осуществляются подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.

Для контроля за ходом ликвидаций последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, неблагоприятная погода сохранится в Краснодарском крае до конца суток 25 октября.