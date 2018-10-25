ФСИН опровергла данные о нападении на экс-главу Серпуховского района в СИЗО

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла сообщения о нападении на арестованного главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в СИЗО "Лефортово": по ее данным, до рукоприкладства дело не дошло.

Супруга чиновника ранее рассказала некоторым СМИ, что на него пытался напасть сокамерник.

"Между обвиняемым Шестуном и содержащимся с ним в одной камере лицом после отбоя возник конфликт на бытовой почве, в результате которого завязалась словесная перепалка. В настоящее время указанные лица содержатся раздельно", — сказано в релизе ФСИН.

Информацию "о якобы возникшей между сокамерниками драке" в ведомстве назвали "не соответствующей действительности".

Чтобы выяснить все обстоятельства конфликта, началась проверка.