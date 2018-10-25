В Пензе произошло массовое ДТП с патрульной машиной и маршруткой

САРАТОВ, 25 окт — РИА Новости. Патрульный автомобиль, маршрутный микроавтобус и еще три легковых машины столкнулись в четверг в центре Пензы, в результате пострадали двое пассажиров маршрутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.

ДТП произошло в 9.20 мск на улице Володарского у дома №76.

"По предварительным данным, произошло столкновение пяти транспортных средств: автомобиля "УАЗ Патриот", "Газели" (маршрутка), Daewoo Matiz, а также автомобилей Chevrolet и Hyundai, которые находились в состоянии покоя (были припаркованы). В результате происшествия телесные повреждения получили двое пассажиров "Газели", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, 22-летний пассажир после оказания медицинской помощи был отпущен, а 35-летняя пассажирка доставлена в больницу. Она уточнила, что среди попавших в ДТП машин был патрульный автомобиль "УАЗ Патриот".

По факту аварии ГИБДД проводит проверку.

ИА "Пенза-Взгляд" со ссылкой на очевидца уточняет, что патрульный автомобиль врезался в маршрутку, которая врезалась после этого в Daewoo Matiz, а сама патрульная машина успела покорежить два припаркованных автомобиля и врезалась в дорожный знак.