В Москве иностранку пытались продать за два миллиона рублей

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку продать иностранку за два миллиона рублей в Москве, сообщается на сайте СК РФ.

"По данным следствия, 23 октября 2018 года подозреваемые, находясь в кафе, расположенном вблизи Берсеневского переулка в городе Москве, из корыстных побуждений осуществили продажу знакомой женщины, являющейся гражданкой другого государства, за 2 миллиона рублей. Преступная деятельность данных лиц была пресечена", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сделка по продаже проходила в рамках оперативных мероприятий.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, предположительно, речь идет о гражданке Нигерии.