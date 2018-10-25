В "Домодедово" самолет экстренно приземлился из-за трещины в стекле

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737 "Аэрофлота" в четверг днем выполнил экстренную посадку в московском аэропорту "Домодедово" из-за трещины на стекле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Махачкалу. На борту находились 165 человек, в том числе 158 пассажиров. Компания – "Аэрофлот"", — сказал собеседник агентства.

По его словам, командир самолета решил выполнить экстренную посадку после того, как заметил образовавшуюся трещину на стекле. Обстоятельства инцидента выясняются.