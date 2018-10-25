В Сибири поймали "привидение", год воровавшее деньги у женщины

КРАСНОЯРСК, 25 окт — РИА Новости. Жительница города Сосновоборска Красноярского края пожаловалась в полицию, что у нее крадет деньги привидение, однако потусторонней силой оказался бывший муж. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе краевого главка МВД.

По словам женщины, за год у нее из квартиры пропало в общей сложности 81 тысяча рублей. Однако она не допускала, что стала жертвой преступления, а списывала пропажу денег на проявление полтергейста. Как объяснила женщина полицейским, в квартире не было следов взлома и пребывания чужих людей.

Оперативники установили, что деньги похитил бывший муж. Он сделал дубликат ключей от квартиры и время от времени пробирался туда, пока хозяйка была на работе.

Против 34-летнего жителя Сосновоборска возбудили восемь уголовных дел о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.