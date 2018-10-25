Верховный суд утвердил приговор украинцу, готовившему диверсии в Крыму

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг оставил в силе приговор гражданину Украины Евгению Панову, осужденному на восемь лет колонии за подготовку диверсий в Крыму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Верховного суда Республики Крым оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ.

Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с тем, что в деле фигурирует засекреченная информация. Тем не менее, слушателей допустили до оглашения.

Панов, не считающий себя виновным, обвинялся по ряду статей УК РФ, в том числе о подготовке диверсий, незаконном хранении оружия и контрабанде.

О предотвращении терактов в Крыму ФСБ РФ объявила в августе 2016 года. По данным российской спецслужбы, акции готовились главным управлением разведки Минобороны Украины, целями должны были выступить "критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова".

По делу о подготовке диверсий, кроме Панова, был задержан гражданин Украины Андрей Захтей. Захтей заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове. В феврале Верховный суд Крыма приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.

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