На Кубани 25 поездов задержали из-за подтопления

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя министра МЧС России Виктор Яцуценко поручил организовать перевозку пассажиров в Краснодарском крае, где из-за неблагоприятных метеоусловий задержаны 25 поездов.

"Напряженная обстановка складывается на железной дороге. Связана с пассажирами, которые находятся в поездах. 25 задержанных поездов и на сегодняшний день очень важно мобилизовать все силы, чтобы во взаимодействии с железными дорогами усилить автобусную группировку, наладить график и проводить мероприятия, связанные с перевозкой пассажиров в переформированные составы для дальнейшей отправки", — сказал он на селекторном совещании.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Для контроля хода ликвидаций последствий циклона на Кубань вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.