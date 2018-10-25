Суд отложил решение по делу мужчины, делавшего кукол из умерших девочек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода отложил принятие решения о возможности перевода на амбулаторное лечение Анатолия Москвина, который обвинялся в надругательстве над телами умерших детей, на 21 ноября, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Ленинского района Лариса Романова.

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 27 сентября назначил судебно-психиатрическую экспертизу находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре Москвину, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение. С ходатайством об этом выступили врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, не опасен ли он для общества.

"Сегодня состоялось судебное заседание, на котором предполагалось огласить результаты экспертизы. Однако в связи с большой загруженностью по работе врачей-психиатров она еще не готова. Суд отложил принятие решения об изменении принудительных мер медицинского характера и возможности перевод Москвина на амбулаторное лечение на месяц. Следующее судебное заседание по делу Москвина состоится 21 ноября. По словам лечащего врача, к этому времени экспертиза будет готова", — рассказала Романова.

Она добавила, что на заседании суда сам Москвин в четверг не присутствовал, пришла его мать.

Ранее сообщалось, что на протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей нижегородец раскапывал могилы малолетних девочек от 3 до 12 лет, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.

В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее, и он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, заболевание лишает Москвина способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.