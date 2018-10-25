СК уточнил число погибших при взрыве бытового газа в Самаре

САМАРА, 25 окт — РИА Новости. Один человек, по уточненным данным, погиб при взрыве бытового газа в частном доме в Самаре, следователи проводят доследственную проверку, сообщило СУ СК РФ по региону.

Ранее ведомство сообщало, что в ночь на 25 октября в частном доме в Железнодорожном районе Самары, предположительно, произошел взрыв бытового газа, в результате чего погибли два человека и полностью обрушилось строение.

Позже ведомство уточнило, что погиб один человек.

"В ночь на 25 октября 2018 года в частном доме, расположенном по улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе Самары, предположительно, произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб мужчина… По данному факту… начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.