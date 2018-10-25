На Кубани обрушился участок федеральной трассы

СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Автомобильное сообщение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи прервано из-за повреждения 20-метрового участка автодорожного моста через реку Макопсе, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".

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По информации "Черноморья", в результате разгула стихии прервано автомобильное сообщение на федеральной автодороге А-147 Джубга — Сочи.

"В результате аномального паводка на реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи произошло повреждение подхода автодорожного моста: разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Данный размыв привел к чрезвычайной ситуации — прекращению автомобильного сообщения между городом Туапсе и большей частью Лазаревского района. Это обусловлено фактической безальтернативностью проезда на данном участке в границах населенного пункта Макопсе", — сообщили в пресс-службе дорожного учреждения.

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Отмечается, что дорожники приступят к ликвидации последствий стихии одновременно с окончанием обильных осадков и понижением уровня воды в реке.

"Сейчас, в условиях непрекращающегося паводка, проведение работ невозможно. В настоящее время в районе ЧС идет сосредоточение необходимых сил и средств, осуществляется подвоз материалов. Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту через реку Макопсе — нет", — сообщили в пресс-службе дорожного учреждения.

Уточняется, что на всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение.