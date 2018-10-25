В Краснодарском крае из-за проливных дождей погибли два человека

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Краснодарском крае из-за проливных дождей погибли два человека. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, еще трое человек пострадали, судьба одного остается неизвестной.

В Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах подтопило 1,7 тысячи домов, в которых живут почти шесть тысяч человек. Власти эвакуировали более 380 жителей.

Кроме того, непогода повлияла на движение поездов: задержаны 18 пассажирских составов.

К ликвидации последствий разгула стихии привлекли более 700 человек и 150 единиц техники.

Режим чрезвычайной ситуации



По прогнозам синоптиков и МЧС, сильные дожди будут идти в Краснодарском крае и в Адыгее и в четверг.

Накануне в Туапсинском районе ввели режим ЧС из-за ливней. В зоне затопления живут более 70 тысяч человек.

Кроме того, в селе Цыпка из-за мощных потоков воды разрушился автомобильный мост. На станции Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская сошли сели. Все службы перевели на круглосуточный усиленный режим работы.

Также в Туапсе ввели план "Тайфун". В разные районы города направили полицейских, которые помогут жителям в эвакуации.

