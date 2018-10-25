В школе Бурятии 55 детей заболели сальмонеллезом

КРАСНОЯРСК, 25 окт — РИА Новости. Антисанитарные условия в столовой Ильинской школы в Бурятии привели к вспышке сальмонеллеза, в итоге заболели 55 детей, заведующую столовой уволили и завели на нее уголовное дело, сообщает прокуратура республики.

По данным ведомства, сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения во время проверки санитарно-эпидемиологического законодательства при организации школьного питания в Ильинской средней общеобразовательной школе.

Так, в школьной столовой не соблюдался режим мытья посуды, продукты питания не проходили необходимую обработку и хранились с нарушениями. Кухня, столовая и туалет убирались одним инвентарем. К работе допущены три человека без гигиенического обучения, говорится в сообщении прокуратуры.

"Указанное привело к размножению бактерий, вызывающих сальмонеллез, что явилось причиной… заболевания 55 учеников школы. В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района исполняющему обязанности главы муниципального образования "Прибайкальский район" внесено представление. По результатам рассмотрения директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности, заведующая столовой уволена", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, "в отношении бывшей заведующей столовой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)".