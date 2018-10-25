В Хабаровском крае бывшего заключенного обвинили в подготовке теракта

ХАБАРОВСК, 25 окт — РИА Новости. В Хабаровском крае ранее судимому жителю предъявили обвинение в подготовке террористического акта, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Дальнего Востока.
Фигурант дела, житель этого города, арестован, ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям, в том числе за приготовление взрывчатых веществ и оправдание терроризма.
По словам источника, у злоумышленника изъяли самодельное взрывное устройство. Правоохранители сейчас проверяют связи обвиняемого.
Следствие продолжается, дело в суд пока не направлено.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, "факт пресечения угрозы теракта произошел давно".