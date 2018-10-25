УФСБ предотвратило готовящийся теракт в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 окт – РИА Новости. В УФСБ Хабаровского края подтвердили, что предотвратили теракт, который планировался на одном из социальных объектов Николаевска-на-Амуре.

"Да, мы подтверждаем факт предотвращения планировавшегося теракта", — сообщил РИА Новости представитель управления. По его словам, фигурант арестован.

Других подробностей дела собеседник агентства не раскрыл.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, "факт пресечения угрозы теракта произошел давно".