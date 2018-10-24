В Туапсе из-за подтопления задержали 11 поездов

СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Одиннадцать поездов задержаны из-за подтопления железнодорожных путей на участке Греческий-Кривенковская в Туапсинском районе, все пассажиры обеспечены питанием и водой, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Ранее сообщалось, что в связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. По данным СКЖД, пять поездов задержаны из-за подтопления железнодорожных путей на участке Греческий-Кривенковская в Туапсинском районе региона.

"В настоящее время задержаны поезда: №803 сообщением Краснодар – Имеретинский курорт; №242 Адлер – Иркутск; №344 Адлер – Челябинск; №84 Адлер – Москва; №140 Адлер – Новосибирск; №680 Адлер – Владикавказ; №812 сообщением Адлер – Майкоп; №36 сообщением Адлер – Санкт-Петербург; №801 сообщением Краснодар – Адлер; №813 сообщением Майкоп – Адлер; №816 сообщением Роза Хутор – Краснодар", — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе добавили, что железнодорожники принимают все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия непогоды и восстановить движение поездов.

"Для ликвидации последствий непогоды задействованы 170 железнодорожников. Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием и бутилированной водой", — отметили в пресс-службе.