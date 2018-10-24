Samsung назвала слухами сообщения СМИ об иске компании к Ксении Собчак

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сообщения об исках Samsung к Ксении Собчак — не более чем слухи, сообщили РИА Новости в пресс-службе южнокорейской компании.

Ранее в СМИ появилась информация о подаче компанией Samsung иска к телеведущей. По данным СМИ, Собчак, являясь бренд-амбассадором южнокорейского производителя электроники, публично использовала iPhone. По данным СМИ, сумма исковых требований составляет около 1,6 миллиона долларов.

"Все спекуляции на тему судебных исков и штрафов надуманные, и не более чем слухи. До выяснения всех обстоятельств мы не комментируем материалы, распространяемые в интернете", — сказал РИА Новости представитель Samsung.