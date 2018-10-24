В Туапсе обнаружили тело женщины

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Найдено тело женщины в Туапсинском районе, который сегодня был затоплен в результате обильных осадков, организована доследственная проверка, сообщили РИА Новости СУСК по Краснодарскому краю.

В связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, губернатор края сообщил о введении режима ЧС, эвакуации населения из двух поселений и переводе оперативных служб на усиленный режим работы.

По уточнённым данным ГУМЧС по региону, частично затоплены семь населённых пунктов Туапсинского района: посёлки Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, город Туапсе, Мессожай, Григорьевское, станица Куринская Апшеронского района.Также подтоплены железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк — Кривеньковская, в результате схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение, разрушен автодорожный мост в поселке Цыпка. Эвакуированы более 160 человек.

"Нам поступило сообщение об обнаружении тела одной женщины. Мы выехали на место, организовали доследственную проверку", — сообщили РИА Новости в СУСК по региону. По предварительным данным, тело найдено в станице Кривеньковской.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что всего в зоне затопления находится 22,3 тысячи домовладений с населением 72,5 тысячи человек, 46 социально значимых объектов, в работах по ликвидации ЧС задействованы свыше 400 человек и 100 единиц техники.