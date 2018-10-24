Опубликовано видео наводнения в Туапсе

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи социальных сетей публикуют кадры наводнения в Краснодарском крае.
Горные реки вместо улиц: видео из затопленного Туапсеhttps://t.co/dd34ppOCBH pic.twitter.com/FrDZelzU8B— RT на русском (@RT_russian) 24 октября 2018 г.
В среду в Туапсинском районе из-за дождей произошли подтопления. Согласно последним данным ГУМЧС по региону, частично были затоплены семь населенных пунктов. Кроме того, между некоторыми железнодорожными станциями приостановили сообщение, в поселке Цыпка обрушился автомобильный мост.
Туапсе 24 октября pic.twitter.com/2n1KhAmqHk— Elena (@LEYA837) 24 октября 2018 г.
В зоне ЧП постоянно проживают более 70 тысяч человек.
В Туапсе после ливня затопило улицы— Cлесарев Сергей (@anfianserj) 24 октября 2018 г.
МЧС России сообщило, что в результате обильных осадков в Туапсинском районе произошло подтопление — в частности, пострадали железнодорожные пути на станциях Гойтх и Пшиш. При этом сбоев в движении поездов нет, уточнили в МЧС. pic.twitter.com/oxM6qC2H47
Губернатор края Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел в регионе режим ЧС, из зоны подтопления эвакуировали 160 человек. Глава региона также подчеркнул, что для отслеживания ситуации был создан оперативный штаб.
#Краснодар В Туапсе направили оперативную и аэромобильную группы МЧС pic.twitter.com/JzPKYkxHgq— Игорь Белик (@belik_goga) 24 октября 2018 г.
В Туапсе после сильного ливня по городу плавают машины, движение невозможно, затоплены дороги, дома и две железнодорожные станции pic.twitter.com/LWYrHQbsJ4
— Татьяна 🇷🇺 (@Best_Ural) 24 октября 2018 г.
Коротко о моём сегодняшнем дне в #Туапсе 🌪️⛈️🌊#смерч #потоп pic.twitter.com/DBSzRiKYSN— Alexander (@ASanderas) 24 октября 2018 г.
Вокзал Туапсе!!!Осторожно,звук!!! pic.twitter.com/y1ztWeQBir— Король Лир (@KQUjsz8asMb4JRe) 24 октября 2018 г.