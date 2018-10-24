Опубликовано видео наводнения в Туапсе

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи социальных сетей публикуют кадры наводнения в Краснодарском крае.

Горные реки вместо улиц: видео из затопленного Туапсеhttps://t.co/dd34ppOCBH pic.twitter.com/FrDZelzU8B — RT на русском (@RT_russian) 24 октября 2018 г.

В среду в Туапсинском районе из-за дождей произошли подтопления. Согласно последним данным ГУМЧС по региону, частично были затоплены семь населенных пунктов. Кроме того, между некоторыми железнодорожными станциями приостановили сообщение, в поселке Цыпка обрушился автомобильный мост.

В зоне ЧП постоянно проживают более 70 тысяч человек.

В Туапсе после ливня затопило улицы

МЧС России сообщило, что в результате обильных осадков в Туапсинском районе произошло подтопление — в частности, пострадали железнодорожные пути на станциях Гойтх и Пшиш. При этом сбоев в движении поездов нет, уточнили в МЧС. pic.twitter.com/oxM6qC2H47 — Cлесарев Сергей (@anfianserj) 24 октября 2018 г.

Губернатор края Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел в регионе режим ЧС, из зоны подтопления эвакуировали 160 человек. Глава региона также подчеркнул, что для отслеживания ситуации был создан оперативный штаб.

#Краснодар В Туапсе направили оперативную и аэромобильную группы МЧС pic.twitter.com/JzPKYkxHgq — Игорь Белик (@belik_goga) 24 октября 2018 г.



В Туапсе после сильного ливня по городу плавают машины, движение невозможно, затоплены дороги, дома и две железнодорожные станции pic.twitter.com/LWYrHQbsJ4 — Татьяна 🇷🇺 (@Best_Ural) 24 октября 2018 г.

Кроме того, в Туапсе был введен план "Тайфун". Сотрудники местных правоохранительных органов были направлены в разные районы города для оказания помощи в эвакуации жителям.

Позднее в станице Кривеньковской было найдено тело женщины, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. Правоохранители выехали на место ЧП, была организована доследственная проверка.

В работах по ликвидации затопления задействованы свыше 400 человек и 100 единиц техники.