Число эвакуированных в Туапсе возросло до 160 человек

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Число эвакуированных в результате затопления в районе Туапсе возросло до 160 человек, сообщает главк МЧС по Краснодарскому краю.

В связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, губернатор края сообщил о введении режима ЧС, эвакуации населения из двух поселений и переводе оперативных служб на усиленный режим работы.

По уточненным данным ГУМЧС по региону, частично затоплены семь населенных пунктов Туапсинского района: поселки Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, город Туапсе, Мессожай, Григорьевское, а также станица Куринская Апшеронского района. Также подтоплены железнодорожные станций Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк — Кривенковская, в результате схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение, разрушен автодорожный мост в поселке Цыпка. Ранее ведомство сообщало об эвакуации порядка 120 человек.

"Подразделениями МЧС России осуществлялись спасательные работы, в результате которых эвакуировано свыше 160 человек. Гибели не допущено", — сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Спасательное ведомство организовало работу оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, к месту происшествия направлены оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями ГУМЧС России по Краснодарскому краю и аэромобильная группа.

Всего в зоне затопления находится 22 330 домовладений с населением 72 537 человек, 46 социально значимых объектов. В работах по ликвидации ЧС задействовано свыше 400 человек и 100 единиц техники, в настоящий момент осадки прекратились, продолжаются работы по откачке воды, уточнили в ГУМЧС.