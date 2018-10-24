В районе Туапсе эвакуировали около 120 человек

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Около 120 человек, среди которых жители Туапсинского и Апшеронского районов Краснодарского края, эвакуированы в результате затопления, сообщает ГУМЧС по региону.

В связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, губернатор края сообщил о введении режима ЧС, эвакуации населения из двух поселений и переводе оперативных служб на усиленный режим работы.

По уточнённым данным ГУМЧС по региону, частично затоплены семь населённых пунктов Туапсинского района: посёлки Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, Мессожай, Григорьевское и город Туапсе, а также станица Куринская Апшеронского района. Кроме того, подтоплены железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк — Кривенковская, в результате схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение, разрушен автодорожный мост в поселке Цыпка.

"Проведена эвакуация: Туапсинский район: город Туапсе — 43 человека, станица Кривенковская – 35 человек, поселок Цыпка – 5 человек…, посёлок Мессожай — 7 человек… Георгиевское — 2 человека… посёлок Индюк – 9 человек… посёлок Шаумян – 8 человек… (преимущественно из частных домовладений – ред.), Апшеронский район: станица Куринская – 9 человек из частных домовладений", — сообщает ГУМЧС по Краснодарском краю.

Спасательное ведомство организовало работу оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, к месту происшествия направлены оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями ГУМЧС России по Краснодарскому краю и аэромобильная группа. Всего в зоне затопления находится более 22,3 тысячи домовладений с населением более 72,5 тысячи человек, 46 социально-значимых объектов, а в работах по ликвидации ЧС задействованы 327 человек и 85 единиц техники, говорится в сообщении.