Бастрыкин дал поручения по расследованию дела в отношении вице-мэра Сочи

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разработать план расследования уголовного дела в отношении подозреваемого в превышении должностных полномочий вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, зафиксировать доказательства преступления, а также проверить законность других решений чиновника, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее СК сообщил, что вице-мэр Сочи Иван Бомбергер заподозрен в превышении должностных полномочий, по версии следствия, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажки. В отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Также по данному делу о коррупции в Сочи проходят бывший первый заммэра Мугдин Чермит, глава департамента архитектуры Владимир Малов и директор водоканала Сергей Винарский.

"Председатель СК России поручил разработать план расследования и провести комплекс необходимых следственных действий, направленных как на фиксацию доказательств совершенного преступления, так и на проверку законности других принятых чиновником решений", — сказала Петренко.

Также по поручению Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело в отношении Бомбергера передано в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу, добавила она.