Москалькова назвала число погибших в результате происшествий за год

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В результате чрезвычайных происшествий, таких как аварии и пожары, в 2018 году погибли 90 769 граждан России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем выступлении в Совете Федерации.

"Девяносто тысяч 769 россиян умерли от внешних причин только в 2018 году, который ещё не закончился. 90 тысяч — это целый маленький город. Это люди, которые погибли в результате транспортных несчастных происшествий, в результате пожара, отравления алкоголем, самоубийства и убийства", — заявила омбудсмен.