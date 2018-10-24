В Туапсе из-за подтоплений ввели план "Тайфун"

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. План "Тайфун" введен в Туапсе, местные полицейские мобилизованы для помощи в эвакуации горожан, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, губернатор края сообщил о введении режима ЧС, эвакуации населения из двух поселений и переводе оперативных служб на усиленный режим работы.

"В связи с сильными и обильными атмосферными осадками в городе Туапсе руководством ОМВД России по городу Туапсе объявлен общий сбор личного состава и введен план "Тайфун". Сотрудники полиции направлены на оказание помощи в эвакуации жителям в разные районы города. В дежурную часть информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, в Туапсинском районе частично затоплены посёлки Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, город Туапсе, железнодорожные станций Гойтх и Пшиш, перегоны Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк – Кривенковская, в результате схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий – Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение, разрушен автодорожный мост в поселке Цыпка.

Спасательное ведомство организовало работу оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, к месту происшествия направлены оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и аэромобильная группа.