В Туапсе несколько поездов задержали из-за подтопления

СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Пять поездов задержаны из-за подтопления железнодорожных путей на участке Греческий-Кривенковская в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Ранее сообщалось, что в связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. По данным СКЖД, на станции Гойтх произошло подтопление железнодорожных путей, на движение пассажирских поездов это не повлияло.

"В 16.08 на двухпутном электрифицированном участке Греческий – Кривенковская Краснодарского региона СКЖД из-за подтопления железнодорожных путей закрыто движение поездов. В настоящее время задержаны поезда №804 сообщением Имеретинский курорт – Краснодар, №803 сообщением Краснодар – Имеретинский курорт, №242 сообщением Адлер — Иркутск, № 344 Адлер — Челябинск и отменен пригородный поезд №6920 Туапсе – Горячий Ключ", — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что для координации работ по ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб под председательством первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Анатолия Краснощёка, ОАО "РЖД" предпринимает все возможные меры по ликвидации последствий непогоды.