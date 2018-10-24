В Архангельске эвакуировали поликлинику из-за разлива химического вещества

МУРМАНСК, 24 окт – РИА Новости. Специалисты выясняют причины разлива и испарения оксида серы в филиале поликлиники №2 в Архангельске, откуда пришлось эвакуировать посетителей, сообщает региональный минздрав.

"После жалоб посетителей учреждения на резкий запах и резь в глазах администрация поликлиники проинформировала Архангельскую областную службу спасения и объявила эвакуацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место прибыли экстренные службы и зафиксировали наличие испарений оксида серы в одном из помещений поликлиники, после чего была проведена эвакуация пациентов и персонала.

"После проведенных мероприятий по идентификации источника запаха и его устранению поликлиника начала работать в штатном режиме. Пострадавших нет", — добавили в минздраве.

Причины происшествия выясняются.