В Краснодарском крае из-за подтопления закрыли движение поездов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости. Движение поездов закрыто на перегоне Греческий – Кривенковская в Краснодарском крае из-за подтопления путей, четыре поезда задерживаются, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.

В связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, губернатор края сообщил о введении режима ЧС, частичной эвакуации населения и переводе оперативных служб на усиленный режим работы.

"В 16.08 на двухпутном электрофицированном участке Греческий – Кривенковская Краснодарского региона СКЖД из-за подтопления железнодорожных путей закрыто движение поездов", — говорится в информации.

В настоящее время задержаны поезда №804 сообщением Имеретинский курорт – Краснодар, №803 сообщением Краснодар – Имеретинский курорт, №242 сообщением Адлер – Иркутск, № 344 Адлер – Челябинск. Кроме того, отменен пригородный поезд №6920 Туапсе – Горячий Ключ.

Для координации работ по ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. ОАО "РЖД" предпринимает все возможные меры по ликвидации последствий непогоды.