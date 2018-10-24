Правительство выплатило помощь семьям погибших в колледже Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Одиннадцать семей, чьи родные погибли в результате трагедии в Керченском политехническом колледже, уже получили из резервного фонда правительства России по 1 миллиону рублей, сообщили в министерстве труда и социальной защиты республики Крым.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что семьям погибших и пострадавших в колледже начали перечислять помощь от государства. Из крымского бюджета семьям погибших выделено по 1 миллиону рублей, по 500 тысяч рублей — семьям пострадавших. При этом из федерального бюджета также по 1 миллиону рублей получат семьи погибших, а семьи пострадавших, в зависимости от степени тяжести, — от 200 до 400 тысяч рублей.

Аксенов подчеркнул, что семьям погибших из крымского бюджета помощь выплачена в полном объеме.

"По состоянию на 24 октября из средств резервного фонда правительства Российской Федерации выплаты проведены 11 семьям погибших в результате взрыва по 1 миллиону рублей на общую сумму 11 миллионов рублей и единовременное пособие на погребение в размере 18 тысяч рублей на общую сумму 198 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

При этом из республиканского бюджета выплаты произведены 28 семьям пострадавших — по 500 тысяч рублей.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.