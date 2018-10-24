Приставы потребовали у суда снять арест с денег Улюкаева

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Приставы потребовали у суда снять арест с денег экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Лиана Ахмедова.

"Заседание по данному вопросу назначено на 31 октября, в 09:00, у судьи Ларисы Семеновой", — рассказала она.

Адвокаты бывшего чиновника также просили снять арест с его счетов для оплаты назначенного судом штрафа, но ходатайство отклонили.

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за взятку в два миллиона долларов от Игоря Сечина. Дополнительно ему назначили штраф в 130 миллионов рублей. Экс-министр виновным себя не признал, назвав случившееся провокацией.