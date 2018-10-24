СК начал проверку сообщений о расцеплении вагонов "Ласточки" на МЦК

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следователи организовали проверку после сообщений СМИ о том, что вагоны электропоезда "Ласточка" расцепились на подъезде к станции МЦК "Лужники", говорится в сообщении Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что 17 октября в Москве на подъезде к станции МЦК "Лужники" произошло расцепление вагонов поезда "Ласточка", находящиеся внутри пассажиры не пострадали.

"Проводится доследственная проверка по информации, распространенной в СМИ, о разрушении сцепления между вагонами поезда "Ласточка"… В настоящее время организовано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

В свою очередь в сообщении Московской железной дороги от 17 октября говорится, что один из поездов был остановлен из-за неисправности элемента автосцепки, "при этом во время движения поезда с пассажирами целостность состава не нарушалась". В сообщении подчеркивалось, что вагоны состава были разъединены в процессе буксировки электропоезда, когда в нем уже не было пассажиров.