Ситуация в Туапсе нормализовалась, но режим ЧС сохраняется

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Ситуация в Туапсе после подтопления в среду нормализовалась, вода сошла, но режим ЧС в связи с неблагоприятным прогнозом до 26 октября сохраняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Туапсинского района.

"В городе ситуация нормализовалась, всё под контролем. Вода сошла. Объявлен режим ЧС, потому что пока что ещё до 26-го (октября) прогноз (неблагоприятный)", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в Туапсе из-за серьезных подтоплений, проведена частичная эвакуация жителей, все службы переведены на круглосуточный режим работы, об этом сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.