Движение по трассе рядом с Туапсе проходит в штатном режиме

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Движение на федеральной трассе А-147 в Туапсинском районе обеспечивается в штатном режиме, несмотря на подтопления и пробки в Туапсе, сообщает Упрдор "Черноморье".

"Несмотря на большое количество выпавших и продолжающихся осадков, проезд по А-147 Джубга — Сочи на участке Туапсинского района сохраняется в штатном режиме (без ограничений). Затор (по состоянию на 15.45 мск) на отрезке А-147 в самом центре города Туапсе связан с подтоплением примыкающих к основному ходу муниципальных улиц, что затрудняет местному транспорту съезд на них с федеральной трассы и приводит к образованию пробок", — сообщили в пресс-службе Управления дорог "Черноморье".

В связи с действующим штормовым предупреждением неблагоприятной погодной обстановкой Упрдор рекомендует водителям воздержаться от поездок.