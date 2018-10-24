В Подмосковье задержали женщину, бросившую своего ребенка у подъезда

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Матерью брошенного в подмосковном Щелково малолетнего мальчика оказалась гражданка Украины, она заявила, что бросила сына у подъезда из-за "сложной жизненной ситуации и материальных трудностей", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее стало известно, что 14 октября в подъезде многоэтажного дома в Щелково Московской области жильцы нашли мальчика, на вид которому 1,5 года. Медики не обнаружили у ребенка телесных повреждений. Следственный комитет начал проверку информации о возможном преступлении в отношении близких ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности". Позднее в СМИ появилась информация о том, что более десяти человек готовы взять мальчика под опеку.

"Следователем следственного отдела по Щелково ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области задержана мать мальчика, найденного 14 октября 2018 года в подъезде городского округа Щелково. Женщина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности)", — сказала Врадий.

Она отметила, что на допросе следователю подозреваемая сообщила, что ввиду сложной жизненной ситуации и материальных трудностей оставила своего малолетнего сына возле подъезда одного из многоэтажных жилых домов, после чего отправилась на поезде к подруге в Саратов.

По возвращению женщину задержали площади трех вокзалов в Москве. В ходе допроса стало известно, что подозреваемая является гражданкой Украины и на территории РФ постоянного места жительства не имеет, проживала с сыном в Щелково по различным адресам, добавила Врадий.

"В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливается биологический отец ребенка, продолжается сбор характеризующего материала", — добавила она.