В Туапсе ввели режим ЧС из-за подтоплений

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. В Туапсе ввели режим чрезвычайно ситуации из-за серьезных подтоплений, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введен режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию", — написал Кондратьев в Twitter.

Людям предоставили места для временного пребывания. Все службы перевели на круглосуточный усиленный режим работы.

Позднее в пресс-службе администрации Туапсинского района отметили, что ситуация нормализовалась, но режим ЧС сохранится до 26 октября.

Работа федеральной трассы

В Управлении дорог "Черноморье" заявили, что движение на федеральной трассе А-147 обеспечивается в штатном режиме.

"Затор (по состоянию на 15.45 мск) на отрезке А-147 в самом центре города Туапсе связан с подтоплением примыкающих к основному ходу муниципальных улиц, что затрудняет местному транспорту съезд на них с федеральной трассы и приводит к образованию пробок", — сообщили в пресс-службе.

В связи с действующим штормовым предупреждением о неблагоприятной погодной обстановке Упрдор рекомендовал водителям воздержаться от поездок.