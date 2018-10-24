Задержанный в Иркутской области педофил признался в изнасиловании

ИРКУТСК, 24 окт — РИА Новости. Педофил, изнасиловавший двух школьниц в Иркутской области, дал признательные показания, видео с его признанием опубликовано на официальном канале СК в YouTube.

Ранее сообщалось, что житель Иркутского района 19 октября изнасиловал двух 12-летних школьниц. Известно, что полгода назад он освободился из мест лишения свободы. Срок отбывал за аналогичные преступления. По данному факту СУСК РФ региона расследуется уголовное дело.

Утром в среду жители деревни Столбова задержали подозреваемого в магазине и удерживали до приезда полиции. В следственном отделе была установлена личность задержанного, им оказался подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних 51-летний Сергей Шеремет. Все это время он скрывался от правоохранителей в лесу недалеко от деревни.

В следственном отделе, куда был доставлен подозреваемый, он во время видеосъемки, отвечая на вопрос — за что вас задержали, говорит: "За изнасилование малолетних?". Далее на вопрос, признает ли подозреваемый свою вину, отвечает: "Да, признаю".

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.